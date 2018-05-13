İngiliz genç, tartıştığı arkadaşını tek yumrukla hastanelik etti

Olay, 9 Mayıs Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İngiliz A.F.H.B. (19), kaldığı otelin havuzunda İngiliz B.W.M. (26) ile tanıştı. İngiltere uyruklu 2 kişi, aynı gün akşam yemeği sonrası eğlenmek için otelden ayrıldı. İkili arasında, iddiaya göre, eğlenmeye gittikleri barda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, bar çıkışı otellerine dönmek üzere yürüdükleri sırada kavgaya dönüştü. Otelin önüne geldiklerinde B.W.M., A.F.H.B.'ye yaşının küçük olduğunu, bazı şeyleri anlamadığını söyleyip, göğsüne vurarak, itti. Bunun üzerine A.F.H.B., B.W.M.'ye yumruk atıp, olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevredeki esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, baygın haldeki B.W.M.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla özel hastaneye götürdü. Başına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tutulan B.W.M., bugün hayati tehlikeyi atlatması üzerine servisteki odaya alındı.





Polis, olayın ardından A.F.H.B.'yi kaldığı otelde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen A.F.H.B., yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.F.H.B.'nin, yeminli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Otelde kısa süre önce tanışmıştık. Her konuşmamda beni aşağılıyor ve hakaret ediyordu. Alkol aldıktan sonra hakaretleri devam etti. İlk önce o bana vurdu ben de dayanamayarak, yumruk attım" dediği öğrenildi.





KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan ikilinin kavga anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, A.F.H.B.'nin, B.W.M.'yi yumruk atarak, yere düşürdüğü görülüyor.



