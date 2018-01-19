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İngiliz kadına Türk mankenin fotoğrafını kendisinin fotoğrafı gibi gönderdi

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiliz Emma Perrier bir tanışma uygulamasından tanıştığı erkekten fotoğraf istedi. Ancak fotoğraf istediği Türk adamdan gelen kareleri internette arattığında gözlerine inanamadı.

19 Ocak 2018, Cuma 13:38
İngiliz kadına Türk mankenin fotoğrafını kendisinin fotoğrafı gibi gönderdi
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier isimli kadın, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu. Kendisini 'Ronnie' Scicluna ismiyle tanıtan adam, West Midlands'ta yaşadığını söyledi. Adam yarı İtalyan olduğunu söylemişti... 

Ancak bir sürelik sohbetin ardından 'Ronnie'nin İtalyanca  bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.


FOTOĞRAFLARI ALINCA ŞOKE UĞRADI


Bir restoranda yöneticilik yapan Perrier, gelen fotoğrafları internette aratınca şoka uğradı. Aslında 55 yaşında olan Alan Stanley, kendisinin yerine Türk manken Adem Güzel'in fotoğraflarını kadına yollamıştı. Gerçek Alan Stanley'i görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Perrier, Türk modelin çalıştığı ajansa ulaşarak 55 yaşındaki adamın fotoğrafları kullandığı bilgisini paylaştı.


'GERÇEĞİNE ULAŞINCA...'


Türkiye'deki ajans aracılığıyla Adem Güzel'le iletişim kuran Emma, Türk modelle uzun süre internet üzerinden konuştu. Çift bir araya geldiğinde, manken Güzel İngiltere'ye taşınmaya karar verdi.


BİRLİKTE YAŞIYORLAR


İngiliz basını, 'Hayli modern bir aşk hikayesi' başlığıyla Perrier ve Güzel'in haberini manşetten verdi.


Filmleri aratmayan olaylarla bir araya gelen çift, halihazırda Twickenham'da yaşıyor.

 


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