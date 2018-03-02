İngiliz kraliyet düğününe halk da davet edildi

Windsor Kalesi

Nazlı Erdol

'nin resmi konutu'ndan yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta'nın batısındakinde yapılacak düğüne halktan 2 bin 640 kişinin davet edildiği kaydedildi.Bu davetlilerin gelin ile damadın gidiş gelişleri, diğer davetlilerin saraya varışları ve geçit törenini izleyecekleri kaydedilen açıklamada, "Çift, İngiltere'nin dört bir yanından kraliyet temsilcileri tarafından seçilecek, güçlü liderlik göstermiş ve topluma hizmet etmiş 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi" ifadelerini kullanıldı.Halktan 2 bin 640 kişilik davetli listesinde, kraliyet ailesine hizmet edenler, vakıf çalışanları, çocuklar ile bazı Windsor sakinleri yer alıyor.Windsor Kalesi'ndeki'nde düzenlenecek nikahın ardından çift geçit törenine katılacak.Çift, daha sonra geri dönerek,'nda aile üyeleri ve yakın dostları için verilecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.'ya bir saat uzaklıktaki Windsor Kalesi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından halen ikametgah olarak kullanılıyor. Kalenin tarihi 11. yüzyıla kadar uzanıyor.Kalenin ibadethanesi olan St. George Kilisesi, tarih boyunca pek çok kraliyet düğününe ev sahipliği yapmasının yanı sıra Kraliçe 2. Elizabeth'in planlanan defin mekanı olarak da biliniyor.İngiltere tahtının veliahtıve 1997'de'teki trafik kazasında hayatını kaybeden'nın ikinci çocuğu olan 33 yaşındaki, tahtın beşinci sıradaki varisi durumunda.kökenlianne ile Hollanda ve İrlanda asıllı film yönetmeni babanın kızı 36 yaşındaki Meghan Markle ise oyunculuk yapıyor.Çift, evlendikten sonra resmi konutları'nda ikamet edecek.