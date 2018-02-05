İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı

 İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu kredi kartları yoluyla Bitcoin dahil olmak üzere tüm sanal para birimlerinin alımını yasakladığını duyurdu

İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu kredi kartıyla Bitcoin alımını yasakladı
Bankadan yapılan açıklamada gurubun iştiraki olan Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA müşterilerinin bugünden itibaren sanal kripto para birimlerinin kredi kartı üzerinden satın alımına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Yasaklamanın sadece bankacılık grubunun 8 milyon adet kredi kartını kapsayacağı, şimdilik bankamatik kartlarını kapsamadığı bildirildi.

Açıklamada, “Bankacılık ürünlerimizi ve prosedürlerimizi gözden geçiriyoruz. Bu kararımız da bunun bir parçası.” ifadeleri kullanıldı.


İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY'DEN BİTCOİN AÇIKLAMASI


İngiliz polisinden daha önce yapılan açıklamada kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetlerin finansmanı için kullanıldığı belirtilmişti.

Geçen ay Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında İsviçre’nin Davos kasabasında Bloomberg TV’ye konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, kripto para birimlerine ilişkin olarak, “Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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