İngiliz Milletler Topluluğuna yeni başkan aranıyor

İNGİLTERE'DE YENİ SEÇENEKLER GÜNDEMDE



KRALİÇE 2. ELİZABETH EN AZ 150 BAŞBAKAN ESKİTTİ

Can Hakman

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, nisan ayında Londra’da toplanacak İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) zirvesinin gündem maddeleri arasında uluslararası kuruluşun yeni başkanının kim olacağı da yer alacak.Nisan ayında 92 yaşına basacak’in 1953’ten beri başkanlığını yaptığı kuruluşun yeni başkanının nasıl belirleneceğine ilişkin çalışma yürütmesi için üye ülkelerin eski bakanları ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 7 kişilik bir komitenin kurulduğu iddia edildi.Çoğunluğu eski İngiliz sömürgelerinden oluşan 53 üyeli kuruluşun başkanlığı miras yoluyla olmuyor ancak başkanın belirlenmesine yönelik üzerinde anlaşılmış bir mekanizma da bulunmuyor.İngiliz imparatorluğunun kademeli tasfiyesi sürecinde gündeme gelen ve 1931’de kurulan İngiliz Milletler Topluluğunun üyelerinin toplam nüfusu 2 milyar 400 milyona varıyor.Kraliçe 2. Elizabeth, görevi üstlendiği tarihte 8 üyesi bulunan kuruluşun 7 üyesinin devlet başkanı konumunda olduğundan herhangi bir tartışma yaşanmadığı belirtiliyor.Ancak İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin bugün sadece 15’inin Elizabeth’i devlet başkanı olarak tanıyor olmasının başka seçenekleri gündeme getirebileceğine dikkat çekiliyor.Komitenin gündemindeki öncelikli seçenekler arasında İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın bu göreve getirilmesine veya İngiliz tahtındaki kişinin otomatik olarak bu görevi üstlenmesine yönelik bir düzenleme yapılması bulunduğu ifade ediliyor.İngiliz Milletler Topluluğu, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecindeki İngiltere için son dönemde özel bir önem kazandı. Brexit taraftarları, uluslararası kuruluşun İngiltere için AB’den daha önemli pazar ve iş birliği olanakları sunduğunu savunuyor ve geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruyor.Öte yandanbir süredir görevlerini kademeli olarak’a ve torunlarıile Harry’ye devrediyor. Elizabeth’in eşi Prens Philip de geçen yıl bütün kamusal görevlerini bıraktı.’de tahtın varisinin kim olacağına ilişkin de farklı görüşler mevcut. Kamuoyunda’ten sonra 69 yaşındaki’ın yerine oğlu William’ın tahta geçmesine yönelik bir eğilim de bulunuyor.ya da daha çok bilinen adıyla, tahtta bulunduğu süre içindeden'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.Elizabeth, İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de devlet başkanı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor.