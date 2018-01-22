İngiliz taraftar rakip kalecinin su şisesini alıp içine işedi!

İÇİP, İÇMEDİĞİ BELLİ DEĞİL

Erdinç Şahin

'nin bir alt ligiönceki gün oynanankarşılaşmasında sıradışı bir olay yaşandı.deplasmanda 3-0 kazandığı mücadelede konuk ekibin bir taraftarı, inanılmaz bir harekete imzasını attı.Middlesbrough'yu destekleyen ve QPR'nin bulunduğu kalenin hemen arkasında yer alan bu kişinin, kaleci'in su şişesini onun görmediği bir anda aldığı ve kapağını açıp işediği ortaya çıktı.Bir seyircinin telefonundan çektiği görüntüde taraftarın işedikten sonra su şişesini kaleye geri gönderdiği gözüktü. Kalecinin şişesinden su içip içmediği henüz bilinmezken, bu akıl almaz harekete imzasını atan taraftarın polis tarafından daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.