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İngilizler’den büyük hata! Cenk Tosun…

Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi 2.Turunda karşılaşacağı maç öncesi İngiliz Daily Mirror Gazetesi bir hataya imza attı.

İngilizler’den büyük hata! Cenk Tosun…
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu’na temsilcimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih’le karşılaşacağı kritik mücadele öncesi İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Everton’a transfer olan Cenk Tosun’u kadroda gösterdi.

​Haberde iki takımın Şampiyonlar Ligi’nde gösterdikleri başarılara yer verilirken Alman ekibinin en büyük gücü Lewandowski olarak gösterilirken, Beşiktaş’ın en tehlikeli oyuncusunun Cenk Tosun olacağı belirtildi.


"CENK MÜNİH DEFANSINI TEST EDECEK"

 
Bir İngiliz gazetesi olmasına rağmen İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun’u halen Beşiktaş’ta forma giydiğini sanması dikkat çekti. Mirror haberde Cenk’ten ‘Beşiktaş forveti Cenk Tosun bu akşam Bayern defansını test edecek’ dendi.


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