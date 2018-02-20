İngilizler’den büyük hata! Cenk Tosun…



"CENK MÜNİH DEFANSINI TEST EDECEK"

Erdinç Şahin

temsilcimizle karşılaşacağı kritik mücadele öncesi’u kadroda gösterdi.​Haberde iki takımın’nde gösterdikleri başarılara yer verilirken Alman ekibinin en büyük gücüolarak gösterilirken, Beşiktaş’ın en tehlikeli oyuncusununolacağı belirtildi.Bir İngiliz gazetesi olmasına rağmen’a transfer olan’u halenforma giydiğini sanması dikkat çekti. Mirror haberde Cenk’tendendi.