İngilizler Okay Yokuşlu'yu izledi

PARDEW OKEY VERİRSE...

Erdinç Şahin

’in en formda oyuncularından biri olanson dönemdetakımlarının da dikkatini çekiyordu. Okay’ı, Beşiktaş mücadelesindeizleme ekibinden bir yetkilinin de takip ettiği öğrenildi.23 yaşındaki oyuncu, Siyah- Beyazlılar karşısında orta alanda elinden geleni yapmakla kalmadı, özellikle ikinci yarıda Kucka’nın çıkmasından sonra bu bölgede adeta tek başına savaştı.90 dakika boyunca 6 kez adam geçme girişiminde bulunan ve hepsinde başarılı olan milli futbolcuyu takip eden West Bromwich yetkilisinin, topladığı bilgileri teknik direktör Alan Pardew’le paylaşacağı ardından Ada temsilcisinin transfer için şimdiden harekete geçeceği konuşuluyor.