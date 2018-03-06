İngilizler Okay Yokuşlu'yu izledi

Bordo-Mavililer
’in en formda oyuncularından biri olan Okay Yokuşlu,
son dönemde Avrupa
takımlarının da dikkatini çekiyordu. Okay’ı, Beşiktaş mücadelesinde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Bromwich’in
izleme ekibinden bir yetkilinin de takip ettiği öğrenildi.
23 yaşındaki oyuncu, Siyah- Beyazlılar karşısında orta alanda elinden geleni yapmakla kalmadı, özellikle ikinci yarıda Kucka’nın çıkmasından sonra bu bölgede adeta tek başına savaştı.
PARDEW OKEY VERİRSE...
90 dakika boyunca 6 kez adam geçme girişiminde bulunan ve hepsinde başarılı olan milli futbolcuyu takip eden West Bromwich yetkilisinin, topladığı bilgileri teknik direktör Alan Pardew’le paylaşacağı ardından Ada temsilcisinin transfer için şimdiden harekete geçeceği konuşuluyor.
Erdinç Şahin