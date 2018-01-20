İngilizlerden çılgın iddia: Danny Welbeck Beşiktaş'a

Cenk Tosun'un Everton'a
transferinin ardından forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman
ve transferden sorumlu yöneticiler, İngiltere'ye üs kurarak çalışmalara başlamıştı.
İngiliz basını bugün Beşiktaş'ın
gündeminde olan Danny Wellbeck'
le alakalı bir transfer iddiasını gündeme getirdi.
Habere göre, Arsenal; Aubameyang
ve Mkhitaryan
transferlerinin ardından Wellbeck'in
takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayabilir.
Siyah-Beyazlılar, İngiltere'de Slimani, Sturridge, Sakho, İheanacho
gibi forvetlerle ilgilenmiş, ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.
Erdinç Şahin