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İngilizlerden çılgın iddia: Danny Welbeck Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın Arsenal'de forma giyen Danny Welbeck ile ilgilendiği iddia edildi.

İngilizlerden çılgın iddia: Danny Welbeck Beşiktaş'a
Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu yöneticiler, İngiltere'ye üs kurarak çalışmalara başlamıştı.

İngiliz basını bugün Beşiktaş'ın gündeminde olan Danny Wellbeck'le alakalı bir transfer iddiasını gündeme getirdi.

Habere göre, Arsenal;  Aubameyang ve Mkhitaryan transferlerinin ardından Wellbeck'in takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayabilir.

Siyah-Beyazlılar, İngiltere'de Slimani, Sturridge, Sakho, İheanacho gibi forvetlerle ilgilenmiş, ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.


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