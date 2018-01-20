İngilizlerden çılgın iddia: Danny Welbeck Beşiktaş'a

Erdinç Şahin

transferinin ardından forvet hattına takviye yapmak isteyenve transferden sorumlu yöneticiler, İngiltere'ye üs kurarak çalışmalara başlamıştı.İngiliz basını bugüngündeminde olanle alakalı bir transfer iddiasını gündeme getirdi.Habere göre,vetransferlerinin ardındantakımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayabilir.Siyah-Beyazlılar, İngiltere'degibi forvetlerle ilgilenmiş, ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.