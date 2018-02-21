İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'

Fernando
transferinden önce Galatasaray’ın
transfer gündeminde yer alan Belçikalı
orta saha oyuncusu Fellaini
ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester United’la
sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu tekrar gündemine aldı.
Hatta Galatasaray’ın Fellaini için Beşiktaş’la kapıştığı ileri sürülüyor. Haberlerde, Manchester United
’ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat önerdiği, Fellaini’nin ise 2 yıllık mukavele talep ettiği ve bu nedenle tarafların anlaşamadığı belirtiliyor.
JOSE MOURİNHO: BENİ ALMAK DAHA KOLAY
Manchester United
’ın teknik patronu Jose Mourinho, sezon başında Cim Bom’un Fellaini’yi transfer etme girişimini, “Şu an Galatasaray için beni almak, Fellaini’yi almaktan daha kolay” sözleriyle yorumlamıştı. Ancak tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig’de 12 maçta sadece 408 dakika şans bulabildi.
Erdinç Şahin