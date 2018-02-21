Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'

İngilizler, Galatasaray’ın Manchester United’ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini’ye talip olduğunu öne sürdü. İddiaya göre kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş kapışıyor.

İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'
Fernando transferinden önce Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına göre Sarı-Kırmızılılar, Manchester United’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu tekrar gündemine aldı.

Hatta Galatasaray’ın Fellaini için Beşiktaş’la kapıştığı ileri sürülüyor. Haberlerde, Manchester United’ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat önerdiği, Fellaini’nin ise 2 yıllık mukavele talep ettiği ve bu nedenle tarafların anlaşamadığı belirtiliyor.
 

JOSE MOURİNHO: BENİ ALMAK  DAHA KOLAY


Manchester United’ın teknik patronu Jose Mourinho, sezon başında Cim Bom’un Fellaini’yi transfer etme girişimini, “Şu an Galatasaray için beni almak, Fellaini’yi almaktan daha kolay” sözleriyle yorumlamıştı. Ancak tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig’de 12 maçta sadece 408 dakika şans bulabildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi

Uli Hoeness'ten Bayern Münih-Beşiktaş değerlendirmesi
Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!

Aykut Kocaman'dan yeni tespit: Eşitlik suni!
Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!

Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!
Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!

Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!
Ali Ece’den Vida’ya ‘Gerizekalı’ gafı!

Ali Ece’den Vida’ya ‘Gerizekalı’ gafı!
Mehmet Demirkol: 5-0 çok da kötü değil

Mehmet Demirkol: 5-0 çok da kötü değil
Chelsea-Barcelona özeti

Chelsea-Barcelona özeti
Şenol Güneş'ten Bayern Münih maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Bayern Münih maçı sonrası açıklamalar
Bayern Münih - Beşiktaş maçından kareler

Bayern Münih - Beşiktaş maçından kareler
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi