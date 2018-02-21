İngilizlerden yeni Fellaini iddiası: 'Süper Lig'e gidiyor'

JOSE MOURİNHO: BENİ ALMAK DAHA KOLAY

Erdinç Şahin

transferinden öncetransfer gündeminde yer alanorta saha oyuncusuile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasına göre Sarı-Kırmızılılar,sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu tekrar gündemine aldı.Hatta Galatasaray’ın Fellaini için Beşiktaş’la kapıştığı ileri sürülüyor. Haberlerde,’ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat önerdiği, Fellaini’nin ise 2 yıllık mukavele talep ettiği ve bu nedenle tarafların anlaşamadığı belirtiliyor.’ın teknik patronu Jose Mourinho, sezon başında Cim Bom’un Fellaini’yi transfer etme girişimini, “Şu an Galatasaray için beni almak, Fellaini’yi almaktan daha kolay” sözleriyle yorumlamıştı. Ancak tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig’de 12 maçta sadece 408 dakika şans bulabildi.