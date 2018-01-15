İngilizlerin efsane futbolcusu Cyrille Regis hayatını kaybetti

Can Hakman

'nda doğmasına rağmen'nı seçmişti.İngiltere Milli Takımı'nda o zamanlar oynayan üçüncü siyahi futbolcu olan'in ilk maçında'yı 4-0 mağlup etmişti.İngiltere'deki kariyeri boyunave'da forma giydi.formasıyla çıktığı 241 lig maçında toplam 81 gol atan, daha sonra'e transfer oldu ve 238 maçta 47 gol attı.ile 1987 yılında'ı kazandı.2004 yılında BBC Sport'un anketinde %65 oyla'un en kült kahramanı seçildi.2008 yılındaile ödüllendirildi.1996 yılında'de futbol hayatını noktalayankısa bir süre'da teknik direktör olarak görev almıştı.'in ölümüyle Manhester United'ın efsane defans oyuncusuvegibi isimler sosyal medya hesaplarından ünlü futbolcu için taziyelerini ilettiler.