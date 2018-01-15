İngilizlerin efsane futbolcusu Cyrille Regis hayatını kaybetti

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Cyrille Regis
, Fransız Guyanası
'nda doğmasına rağmen İngiltere Milli Takımı
'nı seçmişti.
İngiltere Milli Takımı'nda o zamanlar oynayan üçüncü siyahi futbolcu olan Cyrile Regis
'in ilk maçında İngiltere Kuzey İrlanda
'yı 4-0 mağlup etmişti.
Cyrile Regis
İngiltere'deki kariyeri boyuna West Brom
, Coventry City
ve Aston Villa
'da forma giydi.
West Bromwich Albion
formasıyla çıktığı 241 lig maçında toplam 81 gol atan Cyrille Regis
, daha sonra Coventry
'e transfer oldu ve 238 maçta 47 gol attı.
Coventry City
ile 1987 yılında FA Cup
'ı kazandı.
2004 yılında BBC Sport'un anketinde %65 oyla West Brom
'un en kült kahramanı seçildi.
2008 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı
ile ödüllendirildi.
1996 yılında Chester City
'de futbol hayatını noktalayan Cyrille Legis
kısa bir süre West Brom
'da teknik direktör olarak görev almıştı.
Cyrille Legis
'in ölümüyle Manhester United'ın efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand
ve Andy Cole
gibi isimler sosyal medya hesaplarından ünlü futbolcu için taziyelerini ilettiler.
Can Hakman