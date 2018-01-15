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İngilizlerin efsane futbolcusu Cyrille Regis hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı'nın ve West Bromwich Albion'un efsane forveti Cyrille Regis 59 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

15 Ocak 2018, Pazartesi 16:14
İngilizlerin efsane futbolcusu Cyrille Regis hayatını kaybetti
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Cyrille Regis, Fransız Guyanası'nda doğmasına rağmen İngiltere Milli Takımı'nı seçmişti.

İngiltere Milli Takımı'nda o zamanlar oynayan üçüncü siyahi futbolcu olan Cyrile Regis'in ilk maçında İngiltere Kuzey İrlanda'yı 4-0 mağlup etmişti.



Cyrile Regis İngiltere'deki kariyeri boyuna West Brom, Coventry City ve Aston Villa'da forma giydi.

West Bromwich Albion formasıyla çıktığı 241 lig maçında toplam 81 gol atan Cyrille Regis, daha sonra Coventry'e transfer oldu ve 238 maçta 47 gol attı.





Coventry City ile 1987 yılında FA Cup'ı kazandı. 



2004 yılında BBC Sport'un anketinde %65 oyla West Brom'un en kült kahramanı seçildi.



2008 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı ile ödüllendirildi.

1996 yılında Chester City'de futbol hayatını noktalayan Cyrille Legis kısa bir süre West Brom'da teknik direktör olarak görev almıştı.

Cyrille Legis'in ölümüyle Manhester United'ın efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand ve Andy Cole gibi isimler sosyal medya hesaplarından ünlü futbolcu için taziyelerini ilettiler.





 


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