İngiltere AB ile anlaşmaya varacağından emin



'YENİ ANLAŞMALAR İMZALANABİLECEK'

Haber Merkezi

İngiltere Brexit Bakanı David Davis, uygulama süresinin güvence altına alınması için yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısında siyasi anlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu söyledi.Davis, "Hedefimiz, uygulama periyodu hakkında bir anlaşmaya varmaktır. Ve amaçlarımız büyük ölçüde aynı olduğu için Avrupa Konseyi toplantısında siyasi anlaşmaya varılacağından eminim." dedi.Ayrıca Davis İngiltere’nin, Mart 2019’dan sonra "geçiş" döneminde yeni ticaret anlaşmaları imzalayabileceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 29 Mart 2019 tarihinde ayrılacağını açıklamıştı.İHA