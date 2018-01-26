İngiltere AB ile anlaşmaya varacağından emin

İngiltere Brexit Bakanı David Davis, Mart ayına kadar Avrupa Birliği ile İngiltere arasında siyasi anlaşmaya varılacağından emin olduğunu açıkladı

İngiltere AB ile anlaşmaya varacağından emin
İngiltere Brexit Bakanı David Davis, uygulama süresinin güvence altına alınması için yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısında siyasi anlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu söyledi.


'YENİ ANLAŞMALAR İMZALANABİLECEK'


Davis, "Hedefimiz, uygulama periyodu hakkında bir anlaşmaya varmaktır. Ve amaçlarımız büyük ölçüde aynı olduğu için Avrupa Konseyi toplantısında siyasi anlaşmaya varılacağından eminim." dedi.

Ayrıca Davis İngiltere’nin, Mart 2019’dan sonra "geçiş" döneminde yeni ticaret anlaşmaları imzalayabileceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 29 Mart 2019 tarihinde ayrılacağını açıklamıştı.

İHA
 


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