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İngiltere Büyükelçisi: 3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye'ye 3 milyon İngiliz turistin gelmesini beklediklerini söyledi

İngiltere Büyükelçisi: 3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz
Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan Dominick Chilcott, Ankara Büyükelçisi olarak yaklaşık 4 aydır görev yaptığını belirtti.

İngiliz turistlerin Antalya'yı keşfetmeye başladığına işaret eden Dominick Chilcott, "Bu sene İngiltere'den gelen turistler rekor kıracak gibi. Çünkü çok hızlı bir geri dönüş söz konusu. Bu yüzden heyecanlıyız, 3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" dedi.

Dominick Chilcott, İngiliz turistlerin sadece doğa, güzellik ve iyi bir tatil yapmak için Antalya'ya gelmediğini, aynı zamanda güvenli bir şehir olduğu için tercih ettiklerini ifade etti.

Büyükelçi Dominick Chilcott, kendilerinin de İngilizlerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri ve Türkiye'ye daha çok turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

"ANTALYA ÇOK ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya'nın çok önemli bir tatil destinasyonu olduğunu, kendilerinin de birinci önceliklerinin gelen turistlerin güvenli ve huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Gelen turistlerden çok memnun olduklarını belirten Münir Karaloğlu, "Türkiye'ye 2016'dan sonra hızlı bir dönüş yapmaları bizi çok mutlu ediyor. İngilizler daha çok Ege sahillerine geliyorlardı, son yıllarda Antalya sahillerine de geliyorlar. Sanırım Antalya'yı tanıdıkça seviyorlar" ifadesini kullandı.


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