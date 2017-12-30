İngiltere'de 12 katlı binada yangın

İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahale etti.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Manchester'ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9'uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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DHA
Haber Merkezi