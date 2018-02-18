İngiltere'de aşırı sağcı lider partisinden güven oyu alamadı!

İngiltere'de aşırı sağcı UKIP'in lider Henry Bolton, parti olağaüstü genel kurulunda görevden alındı

İngiltere'de aşırı sağcı lider partisinden güven oyu alamadı!
Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Henry Bolton, parti üyelerinin güven oyunu alamadı. Bolton’un genel başkanlığıyla ilgili olarak partinin olağanüstü genel kurulu, Birmingham kentinde yapıldı. Güven oylamasından 500'e karşı 867 oyla Bolton'un genel başkanlık görevine son verilmesi kararı çıktı.
 

KOLTUĞUNU IRKÇI SEVGİLİSİ SARSTI


Bolton'un sevgilisi ve parti üyesi Jo Marney'in kraliyet ailesinin gelin adayı Meghan Markle hakkında ırkçı paylaşımlarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından UKIP'in bazı üyeleri Bolton'a genel başkanlıktan istifa etmesi çağrılarında bulunmuştu.

25 yaşındaki eski model Marney, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında bir arkadaşına gönderdiği mesajlarda Markle'ın "kraliyet ailesini lekeleyeceğini" ve "kuş beyinli olduğunu" yazmış ve "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyahi." ifadesini kullanmıştı. Marney, siyahilerin çirkin olduğunu savunmuş ve "Irkçıysam da umurumda bile değil." demişti.

54 yaşındaki eski asker Bolton, partinin geçen yılın eylül ayında yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29,9'unu alarak genel başkanlığa seçilmişti.

UKIP'in geçici liderinin kim olacağının yakın zamanda açıklanması ve liderlik seçiminin de 3 ay içerisinde yapılması öngörülüyor.

Prens Harry ile ABD vatandaşı Markle, 19 Mayıs'ta Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli'nde yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek. İngiltere tahtının veliahdı Prens Charles ile 1997 yılında Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın beşinci sıradaki varisi durumunda. Afrika kökenli yoga eğitmeni anne ile Hollanda ve İrlanda asıllı film yönetmeni babanın kızı 36 yaşındaki Meghan Markle ise oyunculuk yapıyor.

AA


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