İngiltere'de bir adam evcil pitonunun boğması sonucu öldü

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Dan Brandon evcil pitonu Tiny'nin boğması sonucunda öldü. Dan Brandon'un annesi piton Tiny'i çok sevdiğini ve asla evinden atmayacağını açıkladı

İngiltere'de bir adam evcil pitonunun boğması sonucu öldü
Hayvanları çok seven Dan Brandon, odasında 10 yılan ve 12 tarantula besliyordu. Ama Afrika kaya pitonu Tiny'e
özel bir ilgisi vardı.

Tiny'i el kadarken almış ve 2.5 metrelik uzunluğa ulaşıncaya kadar büyütmüştü.



Bir gece akşam yemeğini hazırlayan anne Babs, üst kattan gürültüler duyunca oğlunu kontrol etmek için yukarı yöneldiğinde oğlu Dan'in merdivenlerden yuvarlandığını gördü.

Resmi kayıtlar olay sırasında Tiny'nin kafesinde olmadığını açıkladılar.

Daily Mail'in haberine göre Dan Brandon'un annesi Babs, pitonun oğlunu çok sevdiğini ve ona asla zarar vermek istemediğini açıklayarak evcil hayvanları asla evinden çıkarmayacağını açıklayarak şoka soktu.



Büyük Britanya'da yılan boğması sonucu daha önce çok ölüm vakasıyla karşılaşılsa da bu tür bir ölümün ilk olduğu kayıtlara geçildi.



Afrika kaya pitonları yılda 4 veya 5 kez yemek yiyerek hayatlarını sürdürebiliyorlar.


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