SON DAKİKA

İngiltere'de eşcinsel evlilik yapan çiftin evliliğini Bulgaristan tanımadı

Bulgaristan İdare Mahkemesi, İngiltere'de eşcinsel evlilik yapan Liliya Babulkova'nIn, Bulgaristan'da da tanınması için açtığı davayı reddetti.

İngiltere'de eşcinsel evlilik yapan çiftin evliliğini Bulgaristan tanımadı
Liliya Babulkova, bir süreden bu yana birlikte yaşadığı adı açıklanmayan kız arkadaşı ile 15 Kasım 2016'da İngiltere'de eşcinsel evlilik yaptı. Geçen Aralık ayında İngiltere’de evlendiği kadın eşiyle beraber Sofya’ya gelerek nikahlarını yerel belediye tarafından tanınması için başvurdu. Başkent Sofya Belediyesi'ne gerekli evrakları ve evlilik cüzdanlarını sunarak, Bulgaristan’da da medeni durumlarının 'evli' olarak değişmesi için işlemleri başlattı. Sofya makamları bu evliliğin Medeni Kanun ve Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hemcinslerin evliliğin tanımadı. Yerel yönetimden olumsuz yanıt alan çift İdare Mahkemeye başvurdu. Mahkeme de, İngiltere’de kıyılan eşcinsel nikahın Bulgar Medeni Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Çiftin, İdare Mahkemesi'nin kararı temyiz edileceği belirtildi.



Liliya Babulkova, evliliklerinin resmen tanınması içim hukuki mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, "Çocuk sahibi olmak istiyoruz, o yüzdene evliliğimizin resmileşmesinde ısrar ediyoruz” dedi. Liliya, çiftten birine bir şey olursa, diğer kişinin çocuğa bakabileceğini ve 'mutlu aile' olabileceklerini öne sürdü.

AB Konseyi dönem başkanı olan Bulgaristan'da bazı çevreler, AB’nin Bulgaristan’ı eşcinsel evlilikleri tanımaya zorlayacağını öne sürdü. Avrupa Komisyonu temsilcileri eşcinsel evlilikler veya eşcinsel 'partnerliklerin' AB’nin 28 üye ülkesinden 22’sinde resmen tanındığını bildirdi. Bulgaristan, Romanya, Polonya, Slovakya, Litvanya ve Letonya aynı cinsten kişilerin evliliğini resmileştirmeye karşı çıkıyor ve eşcinsel ilişkilere hukuksal koruma sağlamıyor.

DHA
Çin denizinde felaket: Yanan tanker battı, 30'u İranlı tüm mürettebat öldü

Çin denizinde felaket: Yanan tanker battı, 30'u İranlı tüm mürettebat öldü
ABD'de yamyam paniği! Baltalı hemşire geri döndü!

ABD'de yamyam paniği! Baltalı hemşire geri döndü!
Trump'tan istihbarat uzmanına: Bu hoş Koreli hanım...

Trump'tan istihbarat uzmanına: Bu hoş Koreli hanım...
California'da sel ve heyelan bilançosu artıyor: 19 ölü!

California'da sel ve heyelan bilançosu artıyor: 19 ölü!
Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem!

Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem!
Tam 308 kiloydu! İnanılmaz değişim...

Tam 308 kiloydu! İnanılmaz değişim...
20 yaşında lotodan servet kazandı

20 yaşında lotodan servet kazandı
54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor

54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor
Fransa'da bakterili bebek maması krizi: 83 ülkede satılmış olabilir

Fransa'da bakterili bebek maması krizi: 83 ülkede satılmış olabilir
Avusturya’da 60 bin kişi yeni hükümeti protesto etti

Avusturya’da 60 bin kişi yeni hükümeti protesto etti
Kanada tarihinde ilk kez bir Türk şeref madalyası aldı

Kanada tarihinde ilk kez bir Türk şeref madalyası aldı