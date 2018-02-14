İngiltere'de gündem İlkay Gündoğan

GÜNDEM İLKAY GÜNDOĞAN

Erdinç Şahin

Son 16 Turu ilk maçındadeplasmanda 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise takımı adına iki gol kaydedenoldu.formasıyla gol sayısını 4'e çıkaran, gösterdiği bu performansla İngiltere basınında da geniş yer buldu.karşısında gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken'nin önde gelen gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.'nin turu geçme adına büyük bir avantaj sağladığına dikkat çekerek, "" başlığını attı.The Guardian ise City'nin galibiyetini, "’ı 2 kez vurdu, kolay kazandı" başlığıyla duyurdu.The Sun da İlkay'ın attığı gollerle İsviçre'de City'e ilham verdiğini dile getirdi.Uygar Aydın İSTANBUL (İHA)