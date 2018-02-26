İngiltere'de korkutan patlama

BÖLGEDEN UZAK DURUN UYARISI

Mehmet Nuri Turan

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, İngiltere’nin Hinckley Road bölgesinde büyük çaplı bir patlamanın olduğu, güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği bildirildi.Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi.Patlamanın olduğu yerde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.Leicestershire Polisi, Twitter'da acil servislerin Hinckley Yolu üzerindeki olayla uğraştığını ve halkın bölgeden uzak durmasını istediğini söyledi.Polis teşkilatından yapılan açıklamada, "Bütün acil servisler şu anda bununla ilgileniyor" denildi.Yetkililer tarafında konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.