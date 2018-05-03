İngiltere'de meme taraması skandalı: Kanserden ölmüş olabilirler



TARAMAYA ÇAĞRILACAKLAR

Senim Tanay

'de hükümet, bilgisayar hatası nedeniyle göğüs taramasına çağrılmayan çok sayıda kadınınnden hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada hatadan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının en az 135, en fazla 270 olduğunu bildirdi.Jeremy Hunt, 2009 yılından bu yana 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadına göğüs taraması için randevu daveti gönderilmediğini belirterek bunun bilgisayardaki bir algoritma hatasından kaynaklandığını aktardı.Bakan Jeremy Hunt, hata sonucu 70 yaşına yeni girecek kadınların sistemden otomatik olarak muaf tutulduğunu ve son göğüs taramaları için gerekli davetin bu kişilere ulaştırılmadığını kaydetti.Davetlerin iletilmediği kadınların tespit edilerek bu ay sonuna kadar taramaya çağrılması bekleniyor.