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İngiltere'de sağlık sistemi kan ağlıyor!

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bütçe kesintileri ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle krize girdiği yönündeki tartışmalara acil servis doktorları da katıldı. 68 acil servis doktoru Başbakan Theresa May'e yazdıkları mektupta, "Saatlerce hastane koridorlarında bekletilen hastalar ölüyor" açıklamasında bulundu.

İngiltere'de sağlık sistemi kan ağlıyor!
Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ediyor.

2017'de bir açıklama yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü de İngiltere'nin sağlık sisteminde yaşanan sorunların "insani kriz boyutuna ulaştığını" belirtmişti.

Acil servis doktorlarının mektubunda derhal çözüme kavuşturulması talep edilen sorunlar şöyle sıralanıyor:

Yeni hastalara oda kalmadığı için birçok kişi derme çatma koğuşlarda tedaviye alınıyor. Yatakların boşalmasını bekleyen hastalar 12 saate varan süreler boyunca sedyelerde bekletiliyor. Binlerce hasta acil servis personeli olmadığı için ambulanslarda bekletiliyor.



Günde 120'nin üzerinde hastanın tedavisi hastane koridorlarında yapılıyor, bazıları hayatını kaybediyor.

Bugün açıklanan bir diğer rapora göre ise İngiltere'deki hastanelerin acil servisine başvuran 300 bin hastanın bir doktoru görebilmek için en az 4 saat bekletildiği açıklandı.

Rapora göre 4 saat içerisinde doktor görebilen hastaların oranı %85'te kalıyor. NHS'in hedeflediği oran ise %95 seviyesinde.



Geçtiğimiz hafta kış aylarında hastanelere gelen hasta sayısındaki artış nedeniyle NHS aciliyeti olmayan hastaların ameliyatlarını ertelemek zorunda kalmış, protez ya da katarakt ameliyatı gibi ameliyatları bekleyen binlerce hastadan özür dilenmişti.


SAĞLIK BAKANI JEREMY HUNT'A İSTİFA ÇAĞRISI


Ana muhalefetteki İşçi Partisi, ulusal sağlık sisteminde yaşanan krizden hükümetin kemer sıkma politikalarını sorumlu tutuyor ve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'a istifa çağrısında bulunuyor.

İngiltere'de 2010 yılından bu yana NHS bütçesi yüzde 1 oranında artırılıyor. Önceki yılların ortalaması yıllık ortalama %4'lük bütçe artışı şeklindeydi.

BBC'ye açıklama yapan Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise Acil servislerin büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Bu zorlu koşullarda çalışan tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin idaresindeki hasta bakım merkezlerinin devreye sokulması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.


İNGİLTERE'DE OCAK AYI ÖLÇÜMLERİNE GÖRE TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞAN HASTANELERİN ADI


The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust
James Paget University Hospitals NHS Foundation Trust 
Walsall Healthcare NHS Trust 
Barnsley Hospital NHS Foundation Trust 
Weston Area Health NHS Trust 
The Princess Alexandra Hospital NHS Trust  
East Cheshire NHS Trust 
North Middlesex University Hospital NHS Trust  
The Whittington Hospital NHS Trust 
Kettering General Hospital NHS Foundation Trust  
Isle Of Wight NHS Trust 
Croydon Health Services NHS Trust 
Lewisham And Greenwich NHS Trust 
Northampton General Hospital NHS Trust 
West Suffolk NHS Foundation Trust 
Tameside And Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust 
East And North Hertfordshire NHS Trust 
Milton Keynes University Hospital NHS Foundation Trust 
Bolton NHS Foundation Trust 
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust 
Salford Royal NHS Foundation Trust 
South Tyneside NHS Foundation Trust 
University Hospitals Of Morecambe Bay NHS Foundation Trust 


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