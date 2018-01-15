İngiltere'de sağlık sistemi kan ağlıyor!

Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ediyor.
2017'de bir açıklama yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü
de İngiltere
'nin sağlık sisteminde yaşanan sorunların "insani kriz boyutuna ulaştığını" belirtmişti.
Acil servis doktorlarının mektubunda derhal çözüme kavuşturulması talep edilen sorunlar şöyle sıralanıyor:
Yeni hastalara oda kalmadığı için birçok kişi derme çatma koğuşlarda tedaviye alınıyor. Yatakların boşalmasını bekleyen hastalar 12 saate varan süreler boyunca sedyelerde bekletiliyor. Binlerce hasta acil servis personeli olmadığı için ambulanslarda bekletiliyor.
Günde 120'nin üzerinde hastanın tedavisi hastane koridorlarında yapılıyor, bazıları hayatını kaybediyor.
Bugün açıklanan bir diğer rapora göre ise İngiltere
'deki hastanelerin acil servisine başvuran 300 bin hastanın bir doktoru görebilmek için en az 4 saat bekletildiği açıklandı.
Rapora göre 4 saat içerisinde doktor görebilen hastaların oranı %85'te kalıyor. NHS'in hedeflediği oran ise %95 seviyesinde.
Geçtiğimiz hafta kış aylarında hastanelere gelen hasta sayısındaki artış nedeniyle NHS aciliyeti olmayan hastaların ameliyatlarını ertelemek zorunda kalmış, protez ya da katarakt ameliyatı gibi ameliyatları bekleyen binlerce hastadan özür dilenmişti.
SAĞLIK BAKANI JEREMY HUNT'A İSTİFA ÇAĞRISI
Ana muhalefetteki İşçi Partisi
, ulusal sağlık sisteminde yaşanan krizden hükümetin kemer sıkma politikalarını sorumlu tutuyor ve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'a istifa çağrısında bulunuyor.
İngiltere'de 2010 yılından bu yana NHS bütçesi yüzde 1 oranında artırılıyor. Önceki yılların ortalaması yıllık ortalama %4'lük bütçe artışı şeklindeydi.
BBC
'ye açıklama yapan Sağlık Bakanlığı
sözcüsü ise Acil servislerin büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Bu zorlu koşullarda çalışan tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin idaresindeki hasta bakım merkezlerinin devreye sokulması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
İNGİLTERE'DE OCAK AYI ÖLÇÜMLERİNE GÖRE TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞAN HASTANELERİN ADI
The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust
James Paget University Hospitals NHS Foundation Trust
Walsall Healthcare NHS Trust
Barnsley Hospital NHS Foundation Trust
Weston Area Health NHS Trust
The Princess Alexandra Hospital NHS Trust
East Cheshire NHS Trust
North Middlesex University Hospital NHS Trust
The Whittington Hospital NHS Trust
Kettering General Hospital NHS Foundation Trust
Isle Of Wight NHS Trust
Croydon Health Services NHS Trust
Lewisham And Greenwich NHS Trust
Northampton General Hospital NHS Trust
West Suffolk NHS Foundation Trust
Tameside And Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust
East And North Hertfordshire NHS Trust
Milton Keynes University Hospital NHS Foundation Trust
Bolton NHS Foundation Trust
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
Salford Royal NHS Foundation Trust
South Tyneside NHS Foundation Trust
University Hospitals Of Morecambe Bay NHS Foundation Trust
Can Hakman