İngiltere'de sağlık sistemi kan ağlıyor!

SAĞLIK BAKANI JEREMY HUNT'A İSTİFA ÇAĞRISI



İNGİLTERE'DE OCAK AYI ÖLÇÜMLERİNE GÖRE TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞAN HASTANELERİN ADI

Can Hakman

Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ediyor.2017'de bir açıklama yapande'nin sağlık sisteminde yaşanan sorunların "insani kriz boyutuna ulaştığını" belirtmişti.Acil servis doktorlarının mektubunda derhal çözüme kavuşturulması talep edilen sorunlar şöyle sıralanıyor:Yeni hastalara oda kalmadığı için birçok kişi derme çatma koğuşlarda tedaviye alınıyor. Yatakların boşalmasını bekleyen hastalar 12 saate varan süreler boyunca sedyelerde bekletiliyor. Binlerce hasta acil servis personeli olmadığı için ambulanslarda bekletiliyor.Günde 120'nin üzerinde hastanın tedavisi hastane koridorlarında yapılıyor, bazıları hayatını kaybediyor.Bugün açıklanan bir diğer rapora göre ise'deki hastanelerin acil servisine başvuran 300 bin hastanın bir doktoru görebilmek için en az 4 saat bekletildiği açıklandı.Rapora göre 4 saat içerisinde doktor görebilen hastaların oranı %85'te kalıyor. NHS'in hedeflediği oran ise %95 seviyesinde.Geçtiğimiz hafta kış aylarında hastanelere gelen hasta sayısındaki artış nedeniyle NHS aciliyeti olmayan hastaların ameliyatlarını ertelemek zorunda kalmış, protez ya da katarakt ameliyatı gibi ameliyatları bekleyen binlerce hastadan özür dilenmişti.Ana muhalefetteki, ulusal sağlık sisteminde yaşanan krizden hükümetin kemer sıkma politikalarını sorumlu tutuyor ve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'a istifa çağrısında bulunuyor.İngiltere'de 2010 yılından bu yana NHS bütçesi yüzde 1 oranında artırılıyor. Önceki yılların ortalaması yıllık ortalama %4'lük bütçe artışı şeklindeydi.'ye açıklama yapansözcüsü ise Acil servislerin büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Bu zorlu koşullarda çalışan tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin idaresindeki hasta bakım merkezlerinin devreye sokulması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.The Hillingdon Hospitals NHS Foundation TrustJames Paget University Hospitals NHS Foundation TrustWalsall Healthcare NHS TrustBarnsley Hospital NHS Foundation TrustWeston Area Health NHS TrustThe Princess Alexandra Hospital NHS TrustEast Cheshire NHS TrustNorth Middlesex University Hospital NHS TrustThe Whittington Hospital NHS TrustKettering General Hospital NHS Foundation TrustIsle Of Wight NHS TrustCroydon Health Services NHS TrustLewisham And Greenwich NHS TrustNorthampton General Hospital NHS TrustWest Suffolk NHS Foundation TrustTameside And Glossop Integrated Care NHS Foundation TrustEast And North Hertfordshire NHS TrustMilton Keynes University Hospital NHS Foundation TrustBolton NHS Foundation TrustLeeds Teaching Hospitals NHS TrustSalford Royal NHS Foundation TrustSouth Tyneside NHS Foundation TrustUniversity Hospitals Of Morecambe Bay NHS Foundation Trust