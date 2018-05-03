İngiltere'de skandal: Birçok kadın bu yüzden ölmüş olabilir

İngiltere’de hükümet, bilgisayar hatası nedeniyle göğüs taramasına çağrılmayan çok sayıda kadının meme kanserinden hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

İngiltere'de skandal: Birçok kadın bu yüzden ölmüş olabilir
Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, hatadan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının en az 135, en fazla 270 olduğunu bildirdi.

Hunt, 2009 yılından bu yana 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadına göğüs taraması için randevu daveti gönderilmediğini belirterek bunun bilgisayardaki bir algoritma hatasından kaynaklandığını aktardı. Bakan Hunt, hata sonucu 70 yaşına yeni girecek kadınların sistemden otomatik olarak muaf tutulduğunu ve son göğüs taramaları için gerekli davetin bu kişilere ulaştırılmadığını kaydetti.

Davetlerin iletilmediği kadınların tespit edilerek bu ay sonuna kadar taramaya çağrılması bekleniyor.


EN TEHLİKELİ YAŞ GRUBU


İngiltere’deki aile sağlığı merkezlerinde 50-70 yaş grubundaki kadınlara ücretsiz göğüs taraması hizmeti sunuluyor. En tehlikeli yaş grubundaki bu kadınlar sistemden otomatik olarak üç yılda bir taramaya davet ediliyor. Tarama hizmeti 70 yaş üstü kişilere ise talebe göre veriliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)

Kilauea Yanardağı faaliyete geçti (Kilauea Yanardağı'ndan fotoğraflar)
Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!
Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu

Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu
Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!
Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu

Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu