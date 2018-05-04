İngiltere'deki yerel seçimde oy verme işlemi sona erdi

İngiltere'de yerel yönetimlerin belirlemesi için yapılan seçimde oy verme işlemi sona erdi

İngiltere'deki yerel seçimde oy verme işlemi sona erdi
150 seçim bölgesinde sandık başına giden seçmenler yerel saatle 07.00'den 22.00'ye kadar oy kullandı. Sonuçların sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.

Seçimde 16 binden fazla aday, 4 bin 370 sandalye için yarıştı.

Halk, başkent Londra'da 32 ilçe belediye meclisini, 4 ilçenin de belediye başkanını belirleyecek.


PARTİLER İÇİN ÖNEMLİ SINAV NİTELİĞİNDE


Haziran ayında yapılan erken seçimden bu yana siyasi partiler için en önemli sınav niteliği taşıyan yerel seçimin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin çekişmesine sahne olması bekleniyor.
2014 yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti yüzlerce sandalye kaybederken İşçi Partisi 300'den fazla sandalye kazanmıştı.

İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde de hem oy oranını hem de milletvekili sayısını artırarak Başbakan Theresa May’in tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesine yol açmıştı.

Anketler, yerel seçimde İşçi Partisi'nin önde olduğunu gösteriyor. Jeremy Corbyn liderliğindeki partinin özellikle Londra'da iktidar partisinin kontrolündeki bazı ilçelerde belediye başkanlığını kazanması bekleniyor.

Anketlere göre, İşçi Partisinin Londra'daki desteği yüzde 51, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin desteği ise yüzde 22. 2016'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde İşçi Partili Müslüman aday Sadık Han, Londra belediye başkanı seçilmişti.
Haziran ayındaki erken seçimde Muhafazakar Parti oyların yüzde 42,4'ünü, İşçi Partisi yüzde 40'ını almıştı.

AA


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