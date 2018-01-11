İngiltere'den İsrail'e kınama

İLAVE KONUT KARARI ONAYLANMIŞTI

Mehmet Nuri Turan

İsrail'e, bu planlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunan Burt, "Yerleşimler, uluslararası hukukta yasa dışı ve iki devletli çözümün fiziki olarak yaşayabilirliğini baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı.Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermişti.AA