9 Temmuz'da İngiltere Dışişleri Bakanı atanan Jeremy Hunt, Pekin ziyaretinde Çin'le ne kadar derin ilişkileri olduğunu anlatma çabasını yüzüne gözüne bulaştırdı.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşen Hunt, ''Çin'le 19 yaşında sırt çantasıyla seyahate çıktığım günlere dayanan ve uzun zamandır devam eden bir ilişkim var'' diye söze girdi.

''Eşim de Japon'' diye devam eden, hemen ''Eşim Çinli'' diye düzelten İngiliz bakan, salondan yükselen kahkalar arasında ''Bu korkunç bir hata oldu'' dedi.

''Eşim Çinli, çocuklarımız yarı Çinli, Çinli büyükanne ve büyükbabaları da Şian'da yaşıyor, yani Çin'le güçlü aile bağlarımız var'' izahatını getiren Hunt'ın 2009'da evlendiği ve birlikte bir erkek, iki kız çocuğu dünyaya getirdiği Çinli eşi Lucia için niye ağzından 'Japon' sözünün çıktığı çözülemedi.

Çin'de Japonya ile 2. Dünya Savaşı'nda tavan yapan tarihi husumet yüzünden genelde böyle gaflar hoş karşılanmasa da Wang Çin'in eski Tokyo Büyükelçisi olarak Japoncaya hakimiyetiyle tanınıyor.

Boris Johnson'ın sert Brexit planı uygulanmadığı gerekçesiyle istifasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığına gelen Hunt, Oxford'da Felsefe, Siyaset Bilimleri ve Ekonomi eğitimi almıştı.

Wang'ın yanısıra Başbakan Li Keqiang ile de görüşen Hunt, Çin tarafının İngiltere'ye post Brexit dönemi için serbest ticaret anlaşması teklif ettiğini belirtti.



