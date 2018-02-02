İngiltere Dışişleri Bakanlığı, kedi Palmerston’un aldığı kilolardan rahatsız

Nazlı Erdol

, 2016 yılında binadaki farelere karşı ‘’ isimli bir kediyi kadroya aldı. The Telegraph’ın haberine göre, çalışanlar tarafından oldukça sevilen kedinin, günlük öğünleri dışında eğlencelik mamalarla çok fazla beslenmesi kilo almasına neden oldu. Bu nedenle de son dönemde Palmerson’un görevindeki başarısının düştüğü yönünde şikayetler baş gösterdi.Şikayetlerin ardından bakanlık çalışanlarına İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıtarafından Palmerston’u beslememe yönünde mesaj gönderildi.Bakanlıktan bir kaynak da konuyla ilgili yorumda bulunmayı reddetti, ancak mesajın gönderildiğini doğruladı.