İngiltere Dışişleri Bakanlığı, kedi Palmerston’un aldığı kilolardan rahatsız

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald, fare avcılığı görevinde başarısız olmaya başladığı yönündeki şikayetlerin ardından çalışanlara, iki yıl önce kadroya alınan ‘Palmerston’ isimli kediyi beslememeleri talimatını verdi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, kedi Palmerston’un aldığı kilolardan rahatsız
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 2016 yılında binadaki farelere karşı ‘Palmerston’ isimli bir kediyi kadroya aldı. The Telegraph’ın haberine göre, çalışanlar tarafından oldukça sevilen kedinin, günlük öğünleri dışında eğlencelik mamalarla çok fazla beslenmesi kilo almasına neden oldu. Bu nedenle de son dönemde Palmerson’un görevindeki başarısının düştüğü yönünde şikayetler baş gösterdi.

Şikayetlerin ardından bakanlık çalışanlarına İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald tarafından Palmerston’u beslememe yönünde mesaj gönderildi.  

Bakanlıktan bir kaynak da konuyla ilgili yorumda bulunmayı reddetti, ancak mesajın gönderildiğini doğruladı.
 


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