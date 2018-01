İngiltere eğitimden her yıl 115 milyar lira kazanıyor

EN ÇOK ÖĞRENCİ ALAN ÜLKELER

İLK BEŞTEKİ DİĞER ÜLKELER İSE AVUSTRALYA VE FRANSA

Senim Tanay

Eğitim için başka ülkelerden İngiltere'ye giden öğrenciler, İngiltere ekonomisine yıllık 22,6 milyar Pound yani yaklaşık 115 milyar lira katkı sağlıyor. Bu rakam, her İngiliz vatandaşı için, bin 500 liralık ek gelir anlamına geliyor.London Economics'in raporuna göre İngiltere'ye yılda 231 bin öğrenci geliyor. Çoğunluk, yüzde 20 payla Çinlilerde.Eğitim için hem Çinlilerin hem de dünyanın geri kalanının en fazla tercih ettiği ülke ise Amerika Birleşik Devletleri.Eğitim için yurt dışına giden her yüz öğrenciden 24'ünün tercihi olan Amerika'ya yabancı öğrencilerin ekonomik katkısı ise 36 milyar dolar yani 137 milyar lira.YÜZDE PAYABD 24İNGİLTERE 11ÇİN 10AVUSTRALYA 7FRANSA 7İngiltere ise ABD'nin ardından ikinci sırada. ABD ve ingiltere'ye en fazla öğrenci gönderen Çin aynı zamanda her yüz öğrenciden 10'unun tercihi.Türkiye'ye ise yurt dışından her yıl yaklaşık 30 bin öğrenci geliyor. Ancak bunun 20 binden fazlası burslu okuyor. Türkiye yurt dışına gönderdiği öğrenci sayısı bakımından ise dünyada 13. sırada. Bu kapsamda harcanan para ise yaklaşık olarak yıllık 2 milyar dolar yani 7,5 milyar lira civarında.Okul eğitimi dışında dil kurslarına kayıt yaptıranlar da dahil yılda yaklaşık 120 bin öğrencinin yurt dışına gittiği tahmin ediliyor.