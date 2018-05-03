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İngiltere hizmet sektörü büyümesi nisanda beklentinin altında

 İngiltere'de hizmet sektörünün aktivitesi geçen ay beklentinin altında kaldı

İngiltere hizmet sektörü büyümesi nisanda beklentinin altında
Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 53,5 olan beklentinin altında kalarak 52,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, martta 51,7 seviyesinde bulunuyordu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üstü ise sektörel büyüme olarak değerlendiriliyor.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hizmet sektöründe hayal kırıklığı yaratan PMI verilerinin ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi üyeleri, faiz artışı butonundan yavaşça ellerini çekecektir." ifadesini kullandı.

İngiltere ekonomisi, Ocak-Mart 2018 dönemindeki yüzde 0,1 ile 2012'den bu yana çeyreklik bazda en düşük büyümeyi kaydetmişti.

AA


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