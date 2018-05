İngiltere İran'ı kınadı

Büşra Kamış

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin İsrail’e saldırı gerçekleştiren İran’ı kınadığını ve Rusya’nın Suriye’deki nüfuzunu saldırıları durdurmak için kullanmaya çağırdığını açıkladı. İngiltere Bakanlığı, ”İran’ın İsrail’e saldırmasını kınıyoruz. İsrail'in kendisini savunmak için her hakkı var. İran’ı herhangi bir başka saldırıdan kaçınmak ve her tarafta sakin olmaya çağırıyoruz. İran’ın Suriye’deki saldırılarını önlemek için Rusya’nın Suriye’deki etkisini kullanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Suriye'deki İran güçlerinin Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemesi üzerine İsrail, İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı Suriye'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirmişti.