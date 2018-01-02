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İngiltere Kerem Demirbay'ın peşinde

Arsenal ve Everton, Hoffenheim'in Türk oyuncusu Kerem Demirbay'ı transfer edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

İngiltere Kerem Demirbay'ın peşinde
Premier Lig ekipleri Kerem Demirbay'ın peşinde! Arsenal, Bundesliga'da forma giyen genç futbolcuya teklif yapmaya hazırlanırken Everton'ın da Kerem'i kadrosuna katma amacında olduğu öğrenildi.

2016 yılından bu yana Hoffenheim forması giyen Kerem, futbol hayatını İngiltere'de devam ettirme kararı aldı. Londra ekibi Arsenal, devre arası transfer dönemi kapanmadan önce resmi transfer teklifinde bulunacak.

Bu sezon hoffenheim formasıyla 22 maça çıkan Kerem, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
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