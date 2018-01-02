İngiltere Kerem Demirbay'ın peşinde

Erdinç Şahin

ekipleripeşinde!forma giyen genç futbolcuya teklif yapmaya hazırlanırken'ın dakadrosuna katma amacında olduğu öğrenildi.2016 yılından bu yanaforması giyen Kerem, futbol hayatını İngiltere'de devam ettirme kararı aldı.ekibi, devre arası transfer dönemi kapanmadan önce resmi transfer teklifinde bulunacak.Bu sezon hoffenheim formasıyla 22 maça çıkan Kerem, 2 gol atarken 5 de asist yaptı.