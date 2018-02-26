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İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 3-0 yenerek, kupayı müzesine götürdü

İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Manchester City, 18. dakikada Arjantinli yıldız futbolcusu Sergio Agüero'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

5. KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Manchester City, 58. dakikada Vincent Kompany, 65. dakikada da David Silva'nın attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Türk asıllı Alman futbolculardan, Manchester City'de İlkay Gündoğan, Arsenal'de ise Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Manchester City, tarihinde 5. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

AA


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