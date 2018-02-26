İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada patlama: 4 ölü

Mehmet Nuri Turan

Leicestershire polisi yaptığı açıklamada, dün yerel saat 19.00 sularında kent merkezinde bulunan Hinckley Caddesi’ndeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama olduğu belirtildi.Açıklamada patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.Giriş katında dükkanların yer aldığı ikinci ve üçüncü katların ise mesken olarak kullanıldığı binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi."Bu aşamada henüz olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare mevcut değil" ifadelerine yer verilen açıklamada, olay yerinin halen tehlike arz ettiği, bu nedenle eğitimli itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.