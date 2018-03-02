İngiltere’nin pizza devi 94 şubesini kapatacak

BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMIŞTI

ŞİRKETLER DAR BOĞAZDA!

Mine Bozkurt

Şirketten yapılan açıklamada, merkezi ABD’de bulunan yatırım şirketi TPG Capital’ın portföyünde bulunan pizza restoran zinciri Prezzo’nun İngiltere genelinde toplam 94 şubesinin kapatılmasının planladığı bildirildi.Şirketin ülke genelinde 94 restoranı kapatmasının ardından toplam 208 restoranla faaliyetine devam etmesi öngörülüyor.Prezzo, yakın zamanda mali sorunları nedeniyle şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörleri ile anlaşma yoluna gitmişti.Prezzo, 2014 yılında TPG Capital tarafından 300 milyon sterline satın alınmıştı.Yakın zamanda İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerindenveda benzer şekilde kreditörleri ile borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gitmişti.Bu hafta başında oyuncak zinciriİngiltere ve elektronik zinciri’in yönetimlerine maddi sorunları nedeniyle kayyum atanmıştı.