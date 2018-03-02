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İngiltere’nin pizza devi 94 şubesini kapatacak

İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerinden Prezzo ülke genelinde 94 şubesini kapatacağını duyurdu

İngiltere’nin pizza devi 94 şubesini kapatacak
Şirketten yapılan açıklamada, merkezi ABD’de bulunan yatırım şirketi TPG Capital’ın portföyünde bulunan pizza restoran zinciri Prezzo’nun İngiltere genelinde toplam 94 şubesinin kapatılmasının planladığı bildirildi.

BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMIŞTI


Şirketin ülke genelinde 94 restoranı kapatmasının ardından toplam 208 restoranla faaliyetine  devam etmesi öngörülüyor.

Prezzo, yakın zamanda mali sorunları nedeniyle şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörleri ile anlaşma yoluna gitmişti.

Prezzo, 2014 yılında TPG Capital tarafından 300 milyon sterline satın alınmıştı.

ŞİRKETLER DAR BOĞAZDA!


Yakın zamanda İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerinden Byron ve Jamie’s Italian da benzer şekilde kreditörleri ile borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gitmişti.

Bu hafta başında oyuncak zinciri Toys R Us İngiltere ve elektronik zinciri Maplin’in yönetimlerine maddi sorunları nedeniyle kayyum atanmıştı.
 


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