İngiltere Premier Lig'de haftanın görünümü



LIVERPOOL GOL OLDU YAĞDI

Haber Merkezi

Lider'nin en yakın takipçisi'yi ağırladı. Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, iki santrafor Lukaku ve Ibrahimovic'i aynı anda sahaya sürdüğü ilk yarı, Burnley'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti. Misafir ekibin golleri, 3. dakikada Barnes ve 36. dakikada Defour'dan geldi.İkinci yarıda Ibrahimovic'in yerine oyuna giren Lingard, 53 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle United'ın bir puanı kurtarmasını sağladı.Manchester United, 2-2'lik sonuçla 19. haftadan sonra bu haftayı da beraberlikle kapadı. Haftaya, zirvenin 13 puan gerisinde başlayan Manchester United, 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu., konuk ettiği'ı Morata'nın 46 ve Alonso'nun 60. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi. Evinde üst üste 6. galibiyetini elde eden Chelsea, 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı, tek puana indirdi.ise seyircisi önünde oynadığımaçını 5-0 kazandı.Coutinho'nun 6, Roberto Firmino'nun 52 ve 66, Alexander-Arnold'ın 65, Oxlade-Chamberlain'in 82. dakikadaki golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Liverpool, 38 puanla 4. sırada yer aldı.Bournemouth-West Ham United: 3-3Chelsea-Brighton and Hove Albion: 2-0Huddersfield Town-Stoke City: 1-1Manchester United-Burnley: 2-2Watford-Leicester City: 2-1West Bromwich Albion-Everton: 0-0Liverpool-Swansea City: 5-0