İngiltere Premier Lig'de haftanın görünümü

Lider Manchester City
'nin en yakın takipçisi Manchester United
, Burnley
'yi ağırladı. Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, iki santrafor Lukaku ve Ibrahimovic'i aynı anda sahaya sürdüğü ilk yarı, Burnley'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti. Misafir ekibin golleri, 3. dakikada Barnes ve 36. dakikada Defour'dan geldi.
İkinci yarıda Ibrahimovic'in yerine oyuna giren Lingard, 53 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle United'ın bir puanı kurtarmasını sağladı.
Manchester United, 2-2'lik sonuçla 19. haftadan sonra bu haftayı da beraberlikle kapadı. Haftaya, zirvenin 13 puan gerisinde başlayan Manchester United, 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Chelsea
LIVERPOOL GOL OLDU YAĞDI
, konuk ettiği Brighton
'ı Morata'nın 46 ve Alonso'nun 60. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi. Evinde üst üste 6. galibiyetini elde eden Chelsea, 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı, tek puana indirdi.
Liverpool
ise seyircisi önünde oynadığı Swansea City
maçını 5-0 kazandı.Coutinho'nun 6, Roberto Firmino'nun 52 ve 66, Alexander-Arnold'ın 65, Oxlade-Chamberlain'in 82. dakikadaki golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Liverpool, 38 puanla 4. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Bournemouth-West Ham United: 3-3
Chelsea-Brighton and Hove Albion: 2-0
Huddersfield Town-Stoke City: 1-1
Manchester United-Burnley: 2-2
Watford-Leicester City: 2-1
West Bromwich Albion-Everton: 0-0
Liverpool-Swansea City: 5-0
Haber Merkezi