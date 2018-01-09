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İngiltere Premier Lig'den flaş Badou Ndiaye iddiası

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için  Stoke City takımının ilgisi olduğu iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'den flaş Badou Ndiaye iddiası
Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Badou Ndiaye'ye İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Senegalli yıldızla West Ham United'ın ardından Stoke City de ilgilenmeye başladı. BBC'nin muhabiri Matt Sandoz, twitter hesabından Stoke City'nin Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye ile ilgilendiğini yazdı.

Badou Ndiaye, bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 16 karşılaşmada 1 gol 2 asist yaparken 1 de kırmızı kart gördü.



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