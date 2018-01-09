İngiltere Premier Lig'den flaş Badou Ndiaye iddiası

Galatasaray
'ın sezon başında Osmanlıspor'
dan 7.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Badou Ndiaye
'ye İngiliz
kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
İngiltere basınında çıkan haberlere göre Senegalli
yıldızla West Ham United
'ın ardından Stoke City
de ilgilenmeye başladı. BBC
'nin muhabiri Matt Sandoz,
twitter hesabından Stoke City
'nin Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye
ile ilgilendiğini yazdı.
Badou Ndiaye, bu sezon Galatasaray
formasıyla oynadığı 16 karşılaşmada 1 gol 2 asist yaparken 1 de kırmızı kart gördü.
Erdinç Şahin