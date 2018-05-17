İngiltere Başbakanı May’in sözcüsü, ABD’nin çekildiği İran nükleer anlaşmasını, Fransa ve Almanya’yla birlikte sürdürmeye karar verdiklerini duyurdu.

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti dün İran'ın nükleer programına ilişkin nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini açıklamıştı. Diğer taraftan Zarifi, Avrupa ükelerinin nükleer anlaşmayı sürdürme ile vermeleri gereken garantiye dair fazla vakit kalmadığını açıklamıştı. Mogherini, İran ile Avrupa ülkelerinin önümüzdeki hafta Viyana'da tekrara biraraya geleceğini belirtmişti.

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MACRON: ANLAŞMAYI DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK

Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Macron “İran hakkında önemli bir tartışmamız vardı. 2015 anlaşması bölgede barış ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir unsur ve ABD’nin kararına rağmen anlaşmayı desteklemeye karar verdik. İşletmelerimizin İran’da kalmasına izin veren politik önlemler alacağımıza söz verdik” şeklinde konuştu.

MERKEL'DEN NÜKLEER ANLAŞMA ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün İran'ın Ortadoğu'daki rolü ve balistik füze programıyla ilgili kaygıları gidermenin en iyi yolunun, ABD'nin çıkmış olduğu 2015 tarihli nükleer anlaşmayı devam ettirmek olduğunu söylemişti.

Merkel Alman parlamentosunun alt kanadı olan Bundestag'da dün yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Soru şu; bir anlaşmaya son verirseniz mi yoksa devam ettirirseniz mi daha iyi diyalog kurabilirsiniz. Biz, anlaşmada kalarak karşılıklı olarak daha iyi konuşulabileceğini söylüyoruz. İran nükleer anlaşmasının ideal bir anlaşma olmadığını söyleyen Merkel, İran'ın yine de anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerine uyduğunu söyledi ve "Anlaşmaya şimdi son vermek doğru değil" demişti.



