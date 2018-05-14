ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken, İngiltere Başbakanı Theresa May'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

Aralık ayında açıklanan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, bugün ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak.

Büyükelçiliğin taşınması nedeniyle bugün Gazze'de düzenlenen gösterilerde, İsrail güçleri göstericilere ateş açtı. Açılan ateşte 16 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.