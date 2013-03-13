Büyük beğeniyle izlenen Hangover serisi ile popülerliğini artıran aktör Bradley Cooper, kısa bir süre önce hayatının aşkını aradığı yönündeki açıklaması ile gündeme gelmişti.

Ünlü aktör bu konuda son derece ciddi olduğunu model Suki Waterhouse'u İngiltere'de yaşıyor olmasına rağmen randevuya çağırması ile ispatladı.

Cooper, bir süre önce Elle dergisinin ödül töreni için gittiği davette İngiliz modelle tanışmıştı. İkili ödül gecesi boyunca hiç ayrılmamış beraber yemek yemiş ve gecenin ilerleyen saatlerinde otele dönmüşlerdi.

Aktörün yakın bir arkadaşı Cooper'ın tanıştıkları günden bu yana 20 yaşındaki Waterhouse'a her gün mesaj attığını ve son olarak da buluşmak için ABD'ye davet ettiğini söyledi. Los Angeles'ta birlikte görüntülenen çift oldukça keyifli görünüyordu. 38 yaşındaki Cooper'ın, oyuncu Zoe Saldana ile ilişkisi kısa bir süre önce bitmişti.