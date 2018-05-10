İnme önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık (10 Mayıs İnme Farkındalık Günü)



HER 14 DAKİKADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR



İNMEDEN ŞÜPHELENDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Senim Tanay

Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörükapsamında yaptığı açıklamadanin, yaşlı nüfusun giderek yükseldiği Türkiye'de oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu ve sıklığının artığını kaydetti.İnmenin, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu geliştiğini ancak hastaların çoğunda nedenin "ani tıkanma" olduğunu belirten Prof.Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu şunları kaydetti:"Ülkemizde 2016'da yaklaşık 40 bin kişi inmeden öldü, 100 binden fazla tıkanma ve 40 binden fazla beyin kanaması tedavi edildi. Bu sayılara göre her 14 dakikada 1 kişi inme sebebiyle ölmüş oluyor. Bunun 10 katı da beyin damar hastalıklarına bağlı olarak yürüme ve konuşma yetisini kaybetti, yiyemiyor, içemiyor, mesleğini ve işini yapamıyor, bakıma muhtaç kalıyor."Prof.Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, inmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna değinerek, "önerilerinde bulundu.İnmeden şüphe edildiğinde 112'nin aranması gerektiğinin altını çizen Prof.Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ambulans sizi inmenin tedavi edilebileceği en yakın ve en uygun hastaneye götürecektir. Damar tıkanmasını yapan pıhtının hem damardan verilen ilaçla eritilmesi hem de anjiyo ile doğrudan girilerek çıkarılması mümkündür. Fakat damardan verilen tedavi ilk 4,5 saat içinde; anjiyo tedavisi ise ilk 6 saatte başlanırsa faydalı olabilmektedir. O nedenle yüzde çarpılma, kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma, çift görme ve/veya ani bilinç bozukluğu gelişirse asla düzelmesi beklenmemeli ve hemen harekete geçilmelidir yani 112 aranmalıdır. İnmede etkin tedavi olabilmek için belirtilerin ne olduğu ve ne yapılması gerektiğinin öğrenilmesi gerekir. İnme her hastanede tedavi edilmez. Vakit kaybetmemek şarttır. 'Zaman beyindir' sözü hep akılda olmalıdır."