Inna, Survivor’da Türkçe şarkı söyledi

Inna, söz ve Müziği Şehrazat’a ait, 1990 yılında Ajda Pekkan’ın söylediği “Yaz yaz yaz” şarkısını, Survivor “dokunulmazlık ödülü oyununu” kazanlar için verdiği özel konserde seslendirdi.

INNA SÜRPRİZLERE DEVAM EDİYOR

Inna, konserine “Gimme gimme”, “İndia” “Me gusta”,”Nirvana” ve sevilen şarkılarıyla devam etti. Mayıs ayında Ankara ve İstanbul’da verdiği konserlerin ardından yine satış rekoru kıran şarkılarıyla müzik listelerinde yer alan Inna, Türkiye’deki hayranları için sürprizlere devam edecek.

INNA KİMDİR?

Inna 16 Ekim 1986, Romanya doğumlu. Inna'nın asıl adı Elena Alexandra Apostoleanu. Sahne adının Inna olmasının nedeni , küçüklüğünde büyük annesinin ve büyük babasının ona "Inna" olarak hitap etmesi. Inna, sahneye ilk kez 2008 yılında Hot albümü ile çıktı.

Inna Hot albümü ile Romanya, Moldova, Bulgaristan, Polonya, İspanya, Rusya, Macaristan ve Yunanistan müzik listelerinde uzun süre bir numarada bulundu. Inna, 2009'da MTV Romanya Müzik Ödülleri'nden En iyi dans, En iyi çıkış ve En iyi gösteri ödüllerini kazandı.





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