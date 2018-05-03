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İnönü Üniversitesi judoda derece yaptı

Malatya İnönü Üniversitesi, 20-22 Nisan tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

İnönü Üniversitesi judoda derece yaptı
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonası'na 26 üniversiteden 306 sporcu katıldı. Şampiyonaya Malatya İnönü Üniversitesi judo takımı da katıldı. Şampiyonada İnönü Üniversitesi takım sıralamasında erkeklerde Gurbanberdi Garabeov beşincilik, kadınlarfa ise ferdi müsabakalarda Süreyya Dağdeviren ve Kadriye Özman ile Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Alınan bu başarılardan dolayı dereceye giren sporcular Gurbanberdi Garabeov, Süreyya Dağdeviren, Kadriye Özman ile antrenörleri Yücel Öz ve Judo İl Temsilcisi Haydar Güler ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. 


'DEVAMI GELECEKTİR'


Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı "Sporcularımızın aldıkları bu başarı bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnanıyorum ki bundan sonra da bu başarıların devamı gelecektir. Her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Sporcularımıza, antrenörümüz Yücel Öz’e ve Judo İl Temsilcimiz Haydar Güler’e aldıkları bu başarıdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


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