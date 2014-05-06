- Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci kurucusu İsmet İnönü’nün ölümünden 31 yıl sonra bilinmeyen anıları ortaya çıktı. Yanlış okumadınız; hakkında milyonlarca makale, kitap yazılan ve atıf yapılan İnönü’yle ilgili yazılmayan bir şeyleri hala varmış. Hatta İnönü Ailesi’nin bile bilmediği anektodlar ortaya çıkmış

- Gazeteci Mustafa Bilgehan, İnönü Vakfı’nın eski siyasilerle 1980’lerin sonunda yaptığı uzun söyleşileri kısaltarak derlemiş ve “Tanıkların Anılarıyla İsmet İnönü” kitabını ortaya çıkarmış. Mustafa Bilgehan, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’in kızı CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ile 33 yıldır evli.

RÖPORTAJ: HAKAN ÇELENK

TWITTER: @hakancelenkk

İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’le Pembe Köşk’ün salonunda konuşuyoruz.

- Pembe Köşk’te çok şey değişti mi?

Atatürk bizim eve de Çankaya Köşkü’ndekilerle aynı tavan kaplamalarını yaptırmış. İlk haliyle duruyor.

-Ya mobilyalar?

Tamamı Atatürk’ün hediyesi. Aynen duruyor. Atatürk Çankaya Köşkü için kendine İstanbul’dan mobilya sipariş ederken, bizim için de aynılarını getirtmiş. Hepsini maaşından ödemiş.

- Bunu nereden biliyorsunuz?

Atatürk kendi adına kesilmiş faturaları babama göndermiş. O dönem biri cumhurbaşkanı diğeri başbakan. Belki birileri sorar, bir gün lazım olur diye. (Atatürk ve İsmet Paşa bile olsanız halka hesap vermek için belgeli iş yaparsınız. Ülkeyi sevmek, halka saygı budur...H.Ç.)

-Faturaları hiç gördünüz mü?

Osmanlıca harflerle yazılmış faturaları hala saklıyoruz .

- Burada gördüğümüz elbiseleri canlandırma için diktirdiniz sanırım.

Hayır. Annem tüm elbiselerini saklamış. Giydiği elbiseler bunlar. Babamın 1909’dan kalma üniforması var içeride.

- Çay takımını dekor için yeni yaptırmışsınızdır?

Hayır, onlar babamın konuklarıyla devlet işlerini konuşurken çay içtiği fincanlar. Eski olmayan hiçbir şey yok.

- Hiç değişiklik var mı?

Sadece babamın oturduğu kanepe ve sandalyelerin kumaşını çok eskiyince değiştirdik. O kadar. Kitapta, Sabiha Gökçen’in aktardığına göre baş başayken İnönü Atatürk’e ‘Kemal’ diye hitap edermiş. Ben de yeni öğrendim...

Kitapta, Sabiha Gökçen’in aktardığına göre baş başayken İnönü Atatürk’e ‘Kemal’ diye hitap edermiş.

Ben de yeni öğrendim...

70 yıllık oyuncaklar



- Özden Hanım, oyuncaklarınız kırılmadan ve hasar görmeden bugüne gelmiş. Nasıl oldu?

“Annem saklardı ben de saklarım. Şu bebeği Japonya sefiri hediye etmişti, ileridekini Atatürk’ün doktoru Mösyö Fissenger. Şimdi 23 Nisan nedeniyle Pembe Köşk’ü halka açtığımız için çocuklara yönelik bir sergi düşündük. Her milli bayramda değişik sergi düzenliyoruz. Daha çok eşya var.

Sözler ve dersler



- Başta diyabet ve safra kesesi olmak üzere sağlık sorunları vardı ama kendine iyi bakar doktorların tavsiyesine uyup sürekli yürüyüş yapardı. 89 yaşına kadar sağlıklı yaşadı.

- Her sabah tartıya çıkardı. Kilosuna çok dikkat ederdi. Hayatı boyunca hiç kilolu olmadı.

- Yeni bakanlara tavsiyesi şuydu: “Makamınızda konuklara sıcak içecek ikram etmeyin. Geç servis edilir, uzun sürede içilir. Vakit kaybedersiniz. Soğuk içecek ikram ederseniz çalışmalarınıza vakit kalır.”

- İsmet İnönü, doğum gününü kutlayan bürokratına “Dilerim benim yaşım size çok az gelsin” diye yanıt yazmış. “Çok yaşa” demenin ne güzel bir yolu.

- Kendisine suikast girişimi sonrası Meclis’e gidince ne desin beğenirsiniz?: “Geç kaldım özür dilerim.” Dakikliğini anlatmak için başka söze gerek yok.

- Kendisine doğru kulis bilgileri ulaştırılıp ulaştırılmadığını anlamak için bir sağlama yöntemi geliştirmişti. Diyordu ki, “Bilgi toplamak için iki kişiye görev veririm. Bir, en güvendiğime; iki şüphelendiğime. Ona göre, karar veririm.”

- Demiş ki, “Atatürk ve ben askerlikten ayrılıktan sonra tatbikatlarda bile üniforma giymedik.” Ülkeyi kuranların üniforma giymeme inceliği takdire şayan.

- Kendisine saygının bile onurlu olmasını istermiş. Yılışıklığa kaçan saygıdan nefret edermiş. Yandaşı kendi yanında istemiyor.

- Menderes’in asılmasını engellemeye çalışırken askerlere söyledikleri ufuk açıcı: “İdam ederseniz bu ülkede sonsuza kadar huzursuzluk olur.” Dediği aynen çıktı. Günümüzün başbakanı hala Menderes’i kullanarak “Zulüm gördük” diye üste çıkıp safları kutuplaştırmıyor mu?

Bu fotoğrafı hiç görmediniz



Pembe Köşk’ün duvarında Atatürk’ün bir portresi var. Atatürk, İsmet İnönü’ye “İsmet Paşa hazretlerine” diye imzalayıp hediye etmiş. Belli ki fotoğrafta kendini daha yakışıklı bulmuş. Fotoğraf çerçevesinden çıkmadan 80 yıldır Pembe Köşk duvarında asılı ve başka bir yerde yok. Sadece bu portre için bile Pembe Köşk’ü ziyaret etmeye değer. Aman şimdilik çat kapı gitmeyin. Özden Toker hala evde yaşıyor. Pembe Köşk bayramlarda halka açılıyor. Bir süre sonra sabit müzeye dönüştürülecek.

İNÖNÜ’DEN MUTLU EVLiLiK REHBERİ

- İsmet İnönü evliliğe çok değer verirdi. Bekarlara “Sen evlen mutlaka” diye takılırdı. Hayatta başarının mutlu bir aile kurmaktan geçtiğine inanırdı. Sevdiği milletvekiline sırf ailesini Ankara’ya getirmedi diye tavır aldığı kitaptaki anılarda var.

- Evde hiç kavga çıkmazdı. İlkesi şuydu: “Kavgaya ilk başlayan haklıdır.” Evliliğini ölene kadar 67 yıl huzur içinde sürdürdü.

- Bir toplantıda partili kadınlar yaşlı devlet büyüğüne saygıdan İnönü’nün elini öpmüş. Elindeki ruj lekelerini silmeden eve gitmiş. Mevhibe Hanım soğuk davranmış. İnönü’nün yorumu şu: “Hayatınız boyunca unutmayın; kadın her yaşta kadındır, kadının yaşı olmaz.”

- Kitaptaki anlatımlara göre hazır papyon hiç takmazmış. Papyonunu hep Mevhibe Hanım’a bağlatırmış. Nedenini meraklı ahbaplarına açıklamış: “Sen hiç sevdiğin eşinin papyonunu takmasının keyfini yaşadın mı?” Papyonu takılırken belli ki eşi tarafından sevildiğini de yüreğinde hissediyordu. Ancak seven eş bunu yapar.

‘Evim, huzur ülkemdir’



Atatürk, Pembe Köşk’ün yapımıyla bizzat ilgilendi. Ev sosyal alan sıkıntısı çekilen 20’ler Ankara’sında siyasetçilerin toplanma mekanı oldu. Davetli politikacılarla ülkenin en ağır konuları salonundaki masada konuşulurdu. Ama İnönü, ailesinin önünde hiç tartışmaya girmedi. ‘Tanıkların Anılarıyla İsmet İnönü’ kitabındaki bir anektoda göre, Meclis’te bu kadar sert olup, aynı konu evde geçince nasıl sakin olduğu sorulunca net yanıt vermiş: “Evim benim huzur ülkemdir.”

‘Özden Hanım bile şaşırdı...’



Mustafa Bilgehan’la İnönü kitabı üzerine konuşuyoruz:



- Kitap nasıl ortaya çıktı?

İnönü Vakfı, İsmet Paşa’yla çalışanların anılarını 80’lerin sonuda görüntüye alınmıştı. Ben ”Neden kitap olmasın?” dedim.



- Çalışırken “İnönü hakkında yazılmayan şey kalmamıştır. Ben imkansız bir iş edindim” diye düşünmediniz mi?

Zor oldu tabii. Ama çıkardık bir şeyler sanırım. Konuşanların bazı söylediklerini Özden Hanım da ilk defa duyup şaşırdı.



- Kitapta İsmet Paşa hakkında siyasi rakipleri bile çok iyi şeyler söylemiş.

Aynen kitaptaki gibiydi. Örneğin Babam Adalet Partili politikacıydı. Çocukken bizi paşanın elini öptürmeye götürürdü. Çok saygı duyardı. (Demokrat Parti misyonunu takip ettiğini iddia edip hala İsmet Paşa’ya ağır hakarette bulunanlara duyurulur. H.Ç.)



- Anıların bir çoğu Pembe Köşk’ün bahçesinde geçiyor. Çok mu severdi burayı?

Elbette. İsmet Paşa, bu ağaçların bir çoğunu bizzat dikti. Bir bahçıvan “Paşam, bu ağaçların büyüdüğünü sen görecek misin?” demiş. Sonraki yıllarda “Bahçıvanım rahmetli işte ben hayattayım” diye anlatırdı. (İnönü’nün bu anekdodu Nazım Hikmet’in dizelerini hatırlattı: ..öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı/yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin/hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil/korktuğun halde ölüme inanmadığın için.)

1 Mayıs’a izni İnönü verseydi!



Uşak’ta taş yağmuruna tutulup, yarılan başından kanlar boşanırken ne düşündüğü yıllar sonra İsmet Paşa’ya sorulmuş. Anlatmış: “O taş atanların dedeleriyle birlikte ülkeyi kurtarmak için savaşa girdik biz. Yakınlarının o savaşlarda kaybolduğunu iyi biliyorum. Git sor öyle söylerler..” Kafasına taş atan için bile ‘bizden’ diye düşünmek. Moda tabirle izah edelim; ötekileştirmemek, kutuplaşatırmamak budur. Bakalım ülkeyi yönetenler 1 Mayıs’ı barış içinde Taksim’de kutlamak isteyenlere 2014 Türkiye’sinde ne yapacak?)

Atatürk emeklilik düşünüyormuş



Sabihe Gökçen’in anlatımına göre Atatürk “Ben her zaman Cumhurbaşkanı kalmak istemiyorum” derdi. Bunu da “Tanıkların Anılarıyla İsmet İnönü” kitabından ilk kez öğrendik. En azından internette yok.



