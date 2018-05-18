İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarını Bodrum’da geçiren, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Eren İnönü, 26 yıllık yazlık komşusu ekonomist ve dış ilişkiler uzmanı Edna Surujon’a (65) ait Mila isimli köpeğin geceleri havlayarak ve bahçelerini pisleterek kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürüp 2 yıl önce köpeğinin siteden tahliyesi için dava açmıştı. Kahkeme heyeti, bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

'TÜM UYARILARA RAĞMEN...'

Eren İnönü, 2 yıl önce, Bodrum’un Yalıkavak Mahallasi Cennetköy Sitesi’nde bulunan yazlık villasının bitişiğindeki komşusu Surujon’un Pinscher cinsi köpeğinin geceleri sürekli havladığını ve bahçesini pislettiğini öne sürerek, tüm uyarılarına rağmen sonuç alamadıkları gerekçesiyle Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

EŞİ ŞİRİN İNÖNÜ'YÜ TANIK GÖSTERDİ

Köpeğin siteden tahliyesi istemiyle açtığı davada İnönü, eşi Şirin İnönü’yü de tanık gösterdi. Davanın 3’üncü duruşmasına davacı Eren İnönü, tanık Şirin İnönü, davalı Edna Surujon ve avukatı Vahit Çevik katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şirin İnönü, Surujon’un köpeği ’Mila’nın, geceleri havalayıp, gürültü yaptığını, bahçelerini pisleterek, kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. İnönü, bu gerekçelerle köpeğe sitede bakılmamasını istedi.

SURUJON: MİLA 3 KİLOLUK, SESİ ÇIKMAYAN BİR KÖPEK

Surujon ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, ’Mila’nın 3 kilo ağırlığında, kesinlikle sesi çıkmayan bir köpek olduğunu savundu. Köpeğini tasma ile dolaştırdığını öne süren Surujon, pisliklerini arkasından hijyenik eldiven ile caddede ve sokakta bile toplayıp, çöpe attığını da dile getirdi. Hakim, tarafların dinlemesinin ardından 5 Temmuz’da keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

'KİMSEYE RAHATSIZLIK VERECEK BİR KÖPEK DEĞİL'

Edna Surujon ise konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"26 yıllık dost bir aileden gelen iddialarla mahkemelik olmanın şaşkınlığını halen yaşıyorum. ’Mila’ şu an 5 yaşında, eğitimli, asla kimseye rahatsızlık verecek bir köpek değil. 200 villanın bulunduğu sitemizde onlarca sahipli ve sahipsiz köpek var. Bunların hiçbiri rahatsız etmiyor da küçük bir tür olan benim köpeğim mi kendilerini rahatsız ediyor? Eğitimli bir aileden böyle bir davranışı beklemezdim. Üzgünüm ve kırgınım. Ayrıca ’Mila’, 5 yıldır yaz aylarını bu sitede geçiriyor. Şimdi mi rahatsız etmeye başladı? Niye daha önce böyle bir rahatsızlıkları olmadı? Zaten mahkemenin tayin edeceği bilirkişi keşifte ’Mila’yı görünce durumu daha net anlayacak. Ömrüm hayvanlara yardım etmekle geçti. Biri gelsin, ’Mila’yı çok değil; birkaç saat izlesin. Şayet bu iddiaları yapabileceğine kanaat getirirse suçu kabul edeceğim. Çok komik iddialar bunlar."

SURUJON, 1000 KÖPEĞİ ABD'DE SAHİPLENDİRDİ

Edna Surujon, çevresinde, Türkiye’den bugüne kadar ABD’ye yaklaşık 1000 kadar köpeği gönderip, sahiplenilmesini sağlamasıyla da tanınıyor.

DHA muhabirinin Surujon’un iddialarına yönelik site müdürü İhsan Çoker aracılığıyla ulaştığı İnönü çifti ise konuyla ilgili kararı yargının vereceğini vurgulayarak, konuşmak istemediklerini söyledi.





Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)