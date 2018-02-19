İnşaat işçisi önce kızını sonra eşini bıçakladı

İnşaat işçisi Cumali Ç., belirlenemeyen bir sebepten eşiyle tartışmaya başladı. Cumali Ç., iddiaya göre, önce araya giren kızını sonra da eşini 3 yerinden bıçakladı

İnşaat işçisi önce kızını sonra eşini bıçakladı
Kayseri'de 41 yaşındaki Cumali Ç., tartıştığı eşi 40 yaşındaki Yasemin Ç. ve kızı 18 yaşındaki N.Ç.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Yasemin Ç. ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi, Bismil Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evde 20 yıllık eşi Yasemin Ç. ve kızı  N.Ç. ile oturan inşaat işçisi Cumali Ç., belirlenemeyen bir sebepten eşiyle tartışmaya başladı. Cumali Ç., iddiaya göre, önce araya giren kızını sonra da eşini 3 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan anne ile kızı olay yerine çağrılan  ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise öğrencisi N.Ç., tedavisinin ardından taburcu olurken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eşi ve kızını bıçaklayan Cumali Ç. ise Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Cumali Ç., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'teki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DHA


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