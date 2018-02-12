İnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 12'nci katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı

12 Şubat 2018, Pazartesi 13:58
İnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12'nci kattan düştüğünü fark etti.



Yunus Emre Faraşoğlu, zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.



Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA


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