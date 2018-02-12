İnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştü

Nazlı Erdol

'nın merkezilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12'nci kattan düştüğünü fark etti., zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi.