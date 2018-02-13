İnşaattan düşen kardeşini tutmaya çalıştı

İSKELEDEN DÜŞTÜ



İKİ BACAĞI KIRILDI

BÜYÜK İHMAL

İnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştü

İdil Janet Demiray

Adana’da işçi Yunus Emre Faraşoğlu (20), apartman inşaatının 12’nci katında iskelede çalışıyordu. Dengesini yitirdi. yunus Emre’nin ağabeyi Ali (24) de aşağıda çimento taşıyordu.Yunus Emre Faraşoğlu (üstte) yoğun bakımda.Ali, çığlıkları duyunca kardeşinin düştüğü yere doğru koştu. Kollarını açıp kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre ağabeyinin tam üzerine düştü. Ali Faraşoğlu’nun iki bacağı kırıldı. Yunus Emre’nin durumu ağır.Güvenlik filesi taktırmayan inşaat şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Müteahhit de gözaltında.Ağabey Ali, kardeşi yunus Emre’yi burada tutmaya çalıştı. Olay yerinde iki gencin baretleri kaldı.