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İnşaattan düşen kardeşini tutmaya çalıştı

Adana'da inşaatın 12'nci katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı

İnşaattan düşen kardeşini tutmaya çalıştı

İSKELEDEN DÜŞTÜ


Adana’da işçi Yunus Emre Faraşoğlu (20), apartman inşaatının 12’nci katında iskelede çalışıyordu. Dengesini yitirdi. yunus Emre’nin ağabeyi Ali (24) de aşağıda çimento taşıyordu.


Yunus Emre Faraşoğlu (üstte) yoğun bakımda.


İKİ BACAĞI KIRILDI


Ali, çığlıkları duyunca kardeşinin düştüğü yere doğru koştu. Kollarını açıp kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre ağabeyinin tam üzerine düştü. Ali Faraşoğlu’nun iki bacağı kırıldı. Yunus Emre’nin durumu ağır.


 

BÜYÜK İHMAL


Güvenlik filesi taktırmayan inşaat şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Müteahhit de gözaltında.



Ağabey Ali, kardeşi yunus Emre’yi burada tutmaya çalıştı. Olay yerinde iki gencin baretleri kaldı.

İnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştüİnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştü


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