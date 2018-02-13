İnşaattan düşen kardeşini tutmaya çalıştı

İSKELEDEN DÜŞTÜ
Adana’da işçi Yunus Emre Faraşoğlu (20), apartman inşaatının 12’nci katında iskelede çalışıyordu. Dengesini yitirdi. yunus Emre’nin ağabeyi Ali (24) de aşağıda çimento taşıyordu.
Yunus Emre Faraşoğlu (üstte) yoğun bakımda.
İKİ BACAĞI KIRILDI
Ali, çığlıkları duyunca kardeşinin düştüğü yere doğru koştu. Kollarını açıp kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre ağabeyinin tam üzerine düştü. Ali Faraşoğlu’nun iki bacağı kırıldı. Yunus Emre’nin durumu ağır.
BÜYÜK İHMAL
Güvenlik filesi taktırmayan inşaat şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Müteahhit de gözaltında.
Ağabey Ali, kardeşi yunus Emre’yi burada tutmaya çalıştı. Olay yerinde iki gencin baretleri kaldı.
İnşaatın 12'nci katından ağabeyinin üzerine düştü
İdil Janet Demiray