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İnsanlar sevmeyi nasıl öğrenir sizce? İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma hamamı hazırlatıyor. Burcu konaktaki hamamda görücüye çıkıyor. Öte yandan Adem psikolojik destek alıyor ve aradığı cevabı bulmaya çalışıyor.
 

İnsanlar sevmeyi nasıl öğrenir sizce? İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İstanbullu Gelin 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde güzel gelişmeler yaşanıyor. Esma'nın isteğiyle hamam hazırlanıyor. Burcu şaşkın, Süreyya bu anlarda eğleniyor ve Burcu ilk kez konaktaki hamamda boy gösteriyor. Öte yandan Adem kafasını meşgul eden sorulara yanıt bulmaya çalışıyor ve psikolojik destek almaya gidiyor. Burada kadın psikologdan "İnsanlar sevmeyi nasıl öğrenir sizce?" sorusu geliyor Adem "Bilmiyorum" diyor hemen ardından da kadın psikologdan "Sevile sevile" cevabı geliyor.



ESMA'DAN SÜREYYA'YA JEST

Esman gelini Süreyya'yı karşısına alıp "Bebeğe burada bir yer yapmayı düşünüyor musunuz yoksa hala gitmek mi niyetiniz?" diye soruyor. Süreyya ise "Düşünemedik aslında... Yer de yok" diyor. Esma, Murat'ın odasının boş olduğunu aktarıyor. 

FARUK RAHATSIZLANIYOR

Faruk'un durumu hiç de iyi değil. Yaşadıkları sorunlar gitgide artıyor. Bu nedenle sağlık sorunları yaşıyor. Faruk, odada bir anda rahatsızlanıp yatağa uzanıyor. Süreyya, eşinin o halini görünce şoke oluyor.

Faruk ne kadar kendisini aklamaya çalışsa da işler rayında gitmiyor. Adem ilk önce şirketten ayrılmayı düşündüğünü Fikret'e söylüyor sonra da atağa geçip Faruk'un hesabını dürmek istiyor. Bakalım nasıl gelişmeler yaşanacak.



İstanbullu gelin yeni bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında...






 


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