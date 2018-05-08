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İnsanlık Suçu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Suna ile Cemal yakınlaşıyor

İnsanlık Suçu 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İnsanlık Suçu yeni bölümde Cemal, Gökdemirler tarafından resmen aldatılıyor. Bu ihanet Cemal'i derinden sarsarken onu teselli görevi ise Suna'ya düşüyor. İkili bu sayede daha da yakınlaşıyor.
 

08 Mayıs 2018, Salı 16:31
İnsanlık Suçu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Suna ile Cemal yakınlaşıyor
Kanal D2nin ilk bölümünden itibaren kemik bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi İnsanlık Suçu'nun 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İnsanlık Suçu yeni bölümde Gökdemirler, Cemal'e ihanet ediyor. İmzaladığı madde Cemil'in başına iş açıyor. Bu darbe genç adamı derinden sarsarken onu teselli eden isim ise Suna oluyor. Ağlayan Cemal'i teselli etmeye çalışan Suna ile genç adam arasında yakınlaşma gerçekleşiyor.



İnsanlık Suçu 7. bölümüyle 12 Mayıs Cumartesi günü Kanal D ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, ilk defa gördüğü babaannesi Kadriye’den baba yadigârı atölyeyi ister. Kadriye bir şart koşar. Eğer annesini silerse, istediğini alacaktır. Cemal, bir seçim yapmak zorundadır. Cemal’in Kadriye ile görüştüğünü öğrenen Hülya deliye döner. Cemal günden güne ondan tamamen kopmaktadır.

Gökhan ise; hapisten yeni bir çevre edinmiş çıkar. Artık onun adına can yakan gizemli bir yardımcısı vardır.

Suna, evden ayrılıp ayakları üzerinde durma mücadelesi verirken, Cemal’den uzak kalmaya kararlıdır ama tam tersi olur. Suna ne kadar dirense de Cemal’den uzaklaşamaz… Kader ikilinin yollarını yeniden kesiştirir. Ve Cemal’in bu tesadüfe bir itirazı olmayacaktır.

Diğer yandan Esra, Selim’in acısından ne yaptığını bilmez haldedir. Yeni tanıştığı gizemli kadın, Esra’nın hayatını bambaşka bir hale getirecektir.

Malikânede ise, sular durulmuyordur. Sami gerçeği daha fazla saklayamaz ve Cemal’in babası olduğunu annesi Kadriye’ye açıklar. Bu yeni bilgi Gökhan’a hiç istenmeyen bir anda ulaşınca, ortalık karışır.

 


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