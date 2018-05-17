İnsanlık Suçu final mi yapıyor? Neden final yapıyor?

İnsanlık Suçu seyircisini üzen bir karara imza attı. Dizi 8. bölümün ardından ekrana veda ediyor. Bu gelişme sonrası diziyi sıkı bir şekilde takip edenler projenin neden erken final yaptığını merak ediyor.

NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İnsanlık Suçu, geçen haftaki reytinglerde AB grubunda 4. olurken ABC1'de 7. tatolde ise 6. sırada yer almıştı. Yeni sezonla birlikte reyting kaygısı taşıyan dizinin bu nedenle final yaptığı düşünülüyor.

8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnsanlık Suçu 8. Bölüm Final Fragmanı yayında! Cemal, Suna'ya olan aşkını itiraf ediyor; tüm aile bu ilişkiye karşı çıkıyor!

Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna'ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna'ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı?



