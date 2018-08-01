İnşattan düşüp ölen genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

Olay, 3 gün önce İstanbul Levent'te bir inşaatta meydana geldi. Nuri Cemal Bozkurt, çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda bir anda dengesini kaybedince düştü. Olayı gören iş arkadaşları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralanan Bozkurt, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bozkurt, yaşamını yitirdi. Nuri Cemal Bozkurt, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Esentepe Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Darıca Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA